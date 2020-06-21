Коронавирус
News.ruРФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России. РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.Известия21 июня в 12:03
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РПЛ и РФС опубликовали совместное заявление. Чемпионат России не будет остановлен
Sport.ru21 июня в 11:44
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Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев при спасении Захарова
Очевидцам дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади в Москве не стоило самостоятельно помогать водителю-курьеру Сергею Захарову.
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Наука
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
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Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
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Хакасию назвали любимым местом отдыха президента Путина
Вполне вероятно, новые транспортные возможности повысят интерес туристов из европейской части России к Хакасии.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Движение в Северо‑Западном тоннеле Москвы перекрыто из‑за пожара
В столице в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
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Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире
Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
News.ru 05:19