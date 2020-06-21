Коронавирус

News.ruNews.ruРФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России. РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном
 в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.
Известия21 июня в 12:03

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РПЛ и РФС опубликовали совместное заявление. Чемпионат России не будет остановлен

Sport.ru21 июня в 11:44

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Российская газета21 июня в 11:44

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РФС: Речи о том, чтобы остановить сезон, нет

Советский спорт21 июня в 11:10

РФС и РПЛ опубликовали заявление по переносу матчей из-за коронавируса

Спорт-Экспресс21 июня в 10:51

РФС и РПЛ не считают форс-мажором случаи заболевания игроков COVID-19

РИА Новости21 июня в 11:11

РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах

РБК21 июня в 11:22
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