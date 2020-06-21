с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России. РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

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