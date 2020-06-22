Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига выступили с заявлением, в котором сообщили, что приостановки или отмены сезона не планируется. Они отметили, что вспышку коронавируса в двух командах первенства нельзя считать форс-мажором. Текст заявления опубликован на сайте РФС.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном
 в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.
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«Сочи» и «Ростов» должны переиграть, иначе чемпионат России нужно завершать досрочно

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РПЛ и РФС опубликовали совместное заявление. Чемпионат России не будет остановлен

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Политика

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РБК вчера в 12:45
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

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Apple представила операционную систему iOS 14

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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

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Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Происшествия

Скорая помощь столкнулась с иномаркой и перевернулась в Кемерово

По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.
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Авто

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