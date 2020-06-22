Коронавирус
BFM.ruРФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига выступили с заявлением, в котором сообщили, что приостановки или отмены сезона не планируется. Они отметили, что вспышку коронавируса в двух командах первенства нельзя считать форс-мажором. Текст заявления опубликован на сайте РФС.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.Известия21 июня в 12:03
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«Сочи» и «Ростов» должны переиграть, иначе чемпионат России нужно завершать досрочно
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РПЛ и РФС опубликовали совместное заявление. Чемпионат России не будет остановлен
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