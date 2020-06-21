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РИА НовостиРИА НовостиРФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном
 в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.
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