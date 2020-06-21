Коронавирус
BFM.ruРФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига выступили с заявлением, в котором сообщили, что приостановки или отмены сезона не планируется. Они отметили, что вспышку коронавируса в двух командах первенства нельзя считать форс-мажором. Текст заявления опубликован на сайте РФС.
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Политика
Путин рассказал, чем обычно занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в свободное от работы время любит читать, слушать музыку и заниматься спортом.
Европейско-Азиатские новости 06:00
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
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Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Политика
Путин заявил о важности точек опор для политической системы России
Ранее общественная служба новостей писала, что президент подписал указ о награждении врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Общественная служба новостей 07:28
Политика
Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке намерены демонтировать.
Известия 20:06
Хоккей
Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
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Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Наука
Выяснено, когда люди начали болеть корью
По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com вчера в 16:37
Общество
ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
ТК Звезда 03:15
Общество
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс 19:32
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 02:48
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru 20:48
Общество
Татарстанцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Республика Татарстан 01:13
Экономика
Сотовые сети не удержали выручку
Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 17:59
Общество
Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов.
Lenta.ru 19:26
Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета вчера в 14:07
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей 03:56
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Говорит Москва 11:46