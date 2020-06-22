с чего всё началось

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига выступили с заявлением, в котором сообщили, что приостановки или отмены сезона не планируется. Они отметили, что вспышку коронавируса в двух командах первенства нельзя считать форс-мажором. Текст заявления опубликован на сайте РФС.

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

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