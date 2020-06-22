Коронавирус
News.ruРФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России. РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) и «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, 21 июня, пояснили, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором.Известиявчера в 12:03
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РПЛ и РФС опубликовали совместное заявление. Чемпионат России не будет остановлен
Sport.ruвчера в 11:44
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Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Автомобиль неоднократно попадал в объективы фотошпионов, а накануне в Сети появились первые изображения модели без какого-либо камуфляжа.
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Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
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