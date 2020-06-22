с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России. РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 616

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Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 436

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 371

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 217

Космос Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.

Происшествия В управлении лесами Алтайского края идут обыски Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. 325

Экономика IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.

Экономика Сотовые сети не удержали выручку Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

Политика Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. 3

Авто Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross Автомобиль неоднократно попадал в объективы фотошпионов, а накануне в Сети появились первые изображения модели без какого-либо камуфляжа.