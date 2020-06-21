с чего всё началось

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

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