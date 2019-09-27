Футбол
News.ruРФС изменил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом
Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России
"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
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Ruposters.ru 03:05
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Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
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Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
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Болид Квята сломался во время первой практики в Сочи
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России Формулы-1.
Sport24.ru 04:32
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Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
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Порошенко не пришел на допрос по инциденту в Керченском проливе
Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство.
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Актриса Оксана Акиньшина у себя в инстаграме опубликовала видеоролики, снятые во время эротического спектакля в Мадриде.
Газета.Ru 07:14
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Huawei объявила старт продаж ноутбука MateBook D в России
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В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
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55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашукджи
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В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05