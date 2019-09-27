Футбол

News.ruNews.ruРФС изменил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом

Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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