Футбол
News.ruРФС изменил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом
Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
РБК 06:11
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Происшествия
Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.
Газета.Ru 02:07
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Космос
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
В последней версии прототипа Starship Mk1, которую собирают в Бока-Чика, штат Техас, использованы сразу 4 комплекта блоков аккумуляторов от электромобилей Tesla суммарной мощностью 400 кВт/ч.
Популярная механика 05:20
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания вчера в 03:28
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».
РБК 06:13
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов.
Ведомости вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Происшествия
Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что контракт с преподавателем расторгнут с 25 сентября по результатам служебной проверки, которая подтвердила факты неэтичного поведения учителя с ученицами.
Росбалт 05:41
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Авто
Представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 07:47
Здоровье
Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке
Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.
URA.Ru вчера в 11:03
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление об отставке - офис Зеленского.
ТАСС 06:33
Политика
Песков прокомментировал задержание в Приморье браконьеров из КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российскими пограничниками браконьерского судна КНДР.
Экономика сегодня 06:07
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Общество
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов работает сегодня в Югре
Полномочный представитель президента России уже осмотрел ряд социальных объектов в столице региона.
Новости Югры 03:04
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48