Футбол
Советский спортРФС изучает ситуацию с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах
Российский футбольный союз занялся изучением вопросов размещения болельщиков Спартака во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом на стадионе КАМАЗ в Набережных Челнах.
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Газета.Ru 01:47
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Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
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