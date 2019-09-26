Российский футбольный союз занялся изучением вопросов размещения болельщиков Спартака во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом на стадионе КАМАЗ в Набережных Челнах.

РФС изучает ситуацию с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах

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