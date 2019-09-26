Футбол
РИА НовостиРФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Армия и оружие
Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет
В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе
Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
ТАСС 11:03
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Авто
В Индии представили кроссовер Suzuki S-Presso
Индийский автомобильный бренд Maruti Suzuki поделился тизером компактного кроссовера S-Presso.
Rusargument 24 сентября в 13:11
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Кино
Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»
Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
Kinonews.ru 01:16
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Экономика
Сменился руководитель администрации ОЭЗ Калининградской области
Исполняющим обязанности руководителя администрации особой экономической зоны (ОЭЗ) назначен министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.
РБК Калининград 09:28
Общество
Умер космонавт Геннадий Манаков
Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
ТАСС 10:00
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости 11:25
Происшествия
Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата
Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.
RT на русском 11:22
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Воспримется с воодушевлением: возобновление авиасообщения с Грузией
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
REGNUM 06:32
Гаджеты
Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука
Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу.
3DNews вчера в 17:08
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08