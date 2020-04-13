Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruРФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для клубов

Российский футбольный союз может попросить помощи у государства из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
— Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее — РФС) в целях подготовки предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на выработку мер поддержки футбольных клубов, а также минимизацию последствий пандемии коронавируса и волатильности валютных курсов, прошу подготовить и направить в адрес РФС следующую информацию в виде таблицы, — говорится в письме
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