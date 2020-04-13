Коронавирус
Vprognoze.ruРФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для клубов
Российский футбольный союз может попросить помощи у государства из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
— Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее — РФС) в целях подготовки предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на выработку мер поддержки футбольных клубов, а также минимизацию последствий пандемии коронавируса и волатильности валютных курсов, прошу подготовить и направить в адрес РФС следующую информацию в виде таблицы, — говорится в письме.Матч ТВ07:20
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы
Столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы.
РБК 17:20
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет еще 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 02:47
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет 11 апреля в 23:13
Общество
Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 09:48
Финансы
Курс на вторник: все основные валюты продолжают дешеветь
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 апреля.
Sputnik Молдова 15:07
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу
Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.
РБК 12:40
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM вчера в 16:20
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19