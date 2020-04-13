с чего всё началось

Российский футбольный союз может попросить помощи у государства из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса.

РФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для клубов

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 145

Общество В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией. 8

Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 16

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,6K

Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 38

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

Происшествия Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса". 66

Авто Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью. 152

Общество Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. 53

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 63

Финансы Курс на вторник: все основные валюты продолжают дешеветь Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 апреля.

Происшествия В Краснодарском крае задержали криминального авторитета Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону. 19

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 13