Футбол
RT на русскомРФС может пересмотреть регламент заявки игроков и помочь Мамаеву
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском 13:27
Экономика
В Московской области в течение двух лет появятся два платных моста
Коваленко добавил, что платные мосты через железную дорогу планируется начать строить в 2020 году в Шатуре, Ступине и Сергиевом Посаде.
Говорит Москва 00:53
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
В Кремле не могут прокомментировать приговор Павлу Устинову
Отвечая на вопрос корреспондента «Эха» Песков отметил, что вряд ли президент смотрел видео с задержанием Павла Устинова.
Эхо Москвы 05:31
Гаджеты
Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы
Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY 14:31
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Кино
Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»
Газета.Ru 15:10
Культура
Звезды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано станут сестрами в «Анатомии страсти»
Звезды сыграют роль сестер пациента больницы, у которого после падения на стройке умер мозг.
Дни24 13:45
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес
Ксении Собчак подарили сертификат на роды
К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru вчера в 09:34
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания 15:11
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Политика
Reuters: глава «Совкомфлота» Сергей Франк может уйти в отставку
По данным агентства, в случае отставки Франк возглавит совет директоров компании.
Forbes 12:08
Политика
Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге
Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа
Немецкие врачи поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга», в связи с чем пытались убрать опухоль путем трепанации.
RuNews24.ru 15:22
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16