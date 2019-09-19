Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде

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Глава РФС Александр Дюков сказал, что не исключает участия организации в помощи Леониду Слуцкому и братьям Березуцким, которые строят арену для детской футбольной школы в Волгограде.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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