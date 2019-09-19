Футбол
Спорт-ЭкспрессРФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде
Глава РФС Александр Дюков сказал, что не исключает участия организации в помощи Леониду Слуцкому и братьям Березуцким, которые строят арену для детской футбольной школы в Волгограде.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Наука
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции
Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.
Российская газета вчера в 07:12
Транспорт
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Известия 10:18
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе
В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru вчера в 05:36
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Автоспорт
Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона
F1news.ru 08:47
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Авто
В Петербурге повысят плату за штрафстоянку и эвакуацию
Эвакуация мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей обойдется в 3004 рубля вместо 2928 рублей, автомобилей от 3,5 тонны — 18 тысяч 26 рублей вместо 17 тысяч 569 рублей.
Карповка вчера в 09:20
Наука
Ученые: Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
Ученые доказали, что бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника.
Актуальные Новости 09:58
Экономика
Тверской губернатор Руденя открыл цех горячего цинкования
Современный цех горячего цинкования российско-итальянской компании «Диэлектрические кабельные системы» открылся в Твери 19 сентября.
REGNUM 08:01
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Общество
Петербургской семье, где родилось четверо детей, оставят квартиру
Администрация Санкт-Петербурга оставит квартиру, которую ранее предоставила семье Морозовых, где родилось четверо детей.
Neva.Today 10:28
Футбол
«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»
Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Чемпионат 10:30
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия
«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и может самостоятельно дышать
Согласно последней информации, Анастасия уже пришла в сознание и может самостоятельно дышать.
OvideO.ru вчера в 15:00