Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде

Глава РФС Александр Дюков сказал, что не исключает участия организации в помощи Леониду Слуцкому и братьям Березуцким, которые строят арену для детской футбольной школы в Волгограде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Дюков: Если Слуцкий обратится к РФС, поможем ему построить стадион в Волгограде

Спорт день за днем11:49

РФС готов помочь тренеру Слуцкому при строительстве стадиона в Волгограде

ТАСС08:58

В РФС поддержали инициативу Слуцкого и Березуцких построить стадион в Волгограде

Sport24.ru08:14

Дюков рассказал о возможном увеличении дохода от реализации ТВ-прав

Чемпионат08:35

РФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде

Спорт-Экспресс08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

iReactor 06:00
Политика

Россия предложила продлить транзит газа через Украину

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 11:43
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Гаджеты

Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Происшествия

Прокуратура запросила суд об изменении меры пресечения актеру Устинову

REGNUM 03:55
Игры

Анонсировали Total War Saga: Troy

SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Политика

Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Происшествия

Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Политика

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

ТАСС 08:34
Гаджеты

Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10

3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика

Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР

«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
РБК 10:33
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:39
Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Общество

В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Здоровье

Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник

Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 08:30
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Авто

Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Футбол

«Барселона» заинтересовалась 19-летним рекордсменом ЛЧ из «Зальцбурга»

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении 19-летнего нападающего австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
Матч ТВ 10:24
Политика

Трамп: через мексиканскую стену не смогли перелезть даже скалолазы

Президент США Дональд Трамп рассказал о неприступности стены, возводимой на границе с Мексикой.
Вести.Ru 08:25
Происшествия

Почти 37 тыс. жителей Башкирии остались без света из-за сильного ветра

Интерфакс - Россия 07:04
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное