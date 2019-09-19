Футбол
Спорт-ЭкспрессРФС может помочь Слуцкому со стадионом в Волгограде
Глава РФС Александр Дюков сказал, что не исключает участия организации в помощи Леониду Слуцкому и братьям Березуцким, которые строят арену для детской футбольной школы в Волгограде.
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Александр Дюков: Если Слуцкий обратится к РФС, поможем ему построить стадион в Волгограде
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