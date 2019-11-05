В ноябре может быть объявлено о новой структуре управления корпусом судейства и инспектирования РФС. По информации «СЭ», возможно приглашение иностранного специалиста на пост главы.

РФС может пригласить иностранца на пост главы судей

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