Футбол

SM NewsSM NewsРФС надеется на получение новой формы Adidas для сборной России

Руки вверх: журналист раскрыл замысел новой формы сборной России от немцев из Adidas Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Наибольшее недовольство игроков и РФС вызвал дизайн.
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Александр Дюков
В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования.
— Александр ДюковРБК вчера в 07:20

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