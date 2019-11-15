Футбол
SM NewsРФС надеется на получение новой формы Adidas для сборной России
Руки вверх: журналист раскрыл замысел новой формы сборной России от немцев из Adidas Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Наибольшее недовольство игроков и РФС вызвал дизайн.
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В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Интерфакс-Спортвчера в 07:25
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Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
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Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
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Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
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Россия планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» советские атомные крейсеры проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».
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Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
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Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.