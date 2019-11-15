Футбол

SM NewsSM NewsРФС надеется на получение новой формы Adidas для сборной России

Руки вверх: журналист раскрыл замысел новой формы сборной России от немцев из Adidas Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Наибольшее недовольство игроков и РФС вызвал дизайн.
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ТАСС Спортвчера в 07:08

РФС надеется получить эксклюзивную форму от Adidas

Спорт-Экспрессвчера в 07:04

Алаев: «Надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму»

Sport24.ruвчера в 06:53
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