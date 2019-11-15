Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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