Футбол
ТАСС СпортРФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной
Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Интерфакс-Спорт15 ноября в 07:25
«РФС считает дизайн неудачным, у нас есть вопросы к качеству». Дюков — о новой форме сборной России
Sportbox.RU15 ноября в 07:10
Алаев: «Надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму»
Sport24.ru15 ноября в 06:53
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