Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной

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