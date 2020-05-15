Коронавирус

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Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендуется возобновить с 21 июня. Об этом объявили в пятницу на исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Кроме того, на исполкоме объявили о досрочном завершении сезона для второго и третьего по силе футбольного дивизиона чемпионата страны.
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