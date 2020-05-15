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Происшествия На Украине участнику конфликта с радикалом объявили о подозрении Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.

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