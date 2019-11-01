Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал псевдоболельщиками оскорбивших капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино—Россия (0:5), прошедшего накануне.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,4 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 15 ноября, увеличились на 1,4 млн баррелей — до 450,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).

Политика Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.

Общество «Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».

Политика Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.