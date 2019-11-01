Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС назвал оскорблявших Дзюбу фанатов псевдоболельщиками

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал псевдоболельщиками оскорбивших капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино—Россия (0:5), прошедшего накануне.
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