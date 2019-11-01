Футбол
КоммерсантъРФС назвал оскорблявших Дзюбу фанатов псевдоболельщиками
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал псевдоболельщиками оскорбивших капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино—Россия (0:5), прошедшего накануне.
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Политика
Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков
Один из задержанных за нарушение границы РФ украинских кораблей "Никополь" прибыл в военную гавань Очакова в Николаевской области, сообщило в среду издание "Думская".
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Игры
PlayStation 5 представят 20 ноября
Политика
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.
Политика
Путин назвал Зеленского симпатичным человеком
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.
Гаджеты
Intel Comet Lake-S протестированы в Geekbench 4
Новые записи о тестировании готовящихся к выходу настольных процессоров Intel Comet Lake-S появились в базе данных бенчмарка Geekbench 4. Было протестировано два процессора, один из которых обладает шестью ядрами и двенадцатью потоками, тогда как другой является флагманом с 10 ядрами и 20 потоками.
Футбол
Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Институту Жириновского хотят в 6 раз увеличить субсидии
Институту мировых цивилизаций субсидии в 2020 году могут увеличиться с 60 до 353,8 млн рублей.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Футбол
Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Общество
Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок
Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до совершеннолетия своих детей
Российская и советская актриса и певица Алла Борисовна Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Авто
В Лос-Анджелесе Kia представит новый компактный кроссовер
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Футбол
Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку»
30-летний Петерсен ранее выступал за "Баварию" и "Вердер", также на его счету два матча за сборную Германии.
Политика
Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Футбол
«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах России во время футбольных матчей.
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро
Рубль незначительно вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).