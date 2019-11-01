Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал псевдоболельщиками оскорбивших капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино—Россия (0:5), прошедшего накануне.

Политика Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.

Армия и оружие Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду проведет заседание коллегии ведомства, на котором будет обсуждаться формирование проекта государственного оборонного заказа, а также подготовку к юбилейному параду Дня Победы, передают в пресс-службе военного ведомства.

Футбол Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него нет слов, чтобы отреагировать на оскорбления болельщиками форварда национальной команды Артема Дзюбы.

Общество В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

Экономика Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express «Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России», — говорится в сообщении.

Путешествия Отдых в Турции подорожает в 2020 году Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.

Политика Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.