У меня иногда просто нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на такие вещи, потому что мы уже ко всему привыкли.

Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».

Политика В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма» Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Космос На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.

Авто FIA изъяла детали топливной системы Ferrari «Специалисты тщательно изучат эти детали в лаборатории FIA», – рассказал корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

Политика Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".

Авто Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.

Гаджеты Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.

Общество ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.

Общество МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.

Общество Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Экономика В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

Футбол Точилин покинет пост главного тренера «Сочи» Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.