Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По его словам, шансы на то, что футбол вернется, высокие.

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