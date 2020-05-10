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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По его словам, шансы на то, что футбол вернется, высокие.
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Кажется, российский футбол все ближе – уже разработан протокол возвращения по примеру Германии

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15 мая будет объявлено о возвращении российского футбола

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Александр Алаев: протокол о возобновлении РПЛ будем согласовывать с органами

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Протокол, разработанный РФС, уже передан в правительство

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Общество

Минздрав: в январе-марте число умерших снизилось на 3,8%

Число умерших в России из расчёта на 1 тысячу населения снизилось за январь-март 2020 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
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Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Общество

Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
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Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Кино

Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии

«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
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Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

РИА Новости 18:06
Общество

Шесть больных коронавирусом в Забайкалье находятся в тяжёлом состоянии

Из 233 лечащихся от коронавируса в Забайкальском края, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии.
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Политика

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
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Армия и оружие

Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости 07 мая в 22:57
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Общество

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек

В Бурятии число больных коронавирусом за сутки выросло на 30 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 07 мая в 21:32
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Футбол

«Гробовщики» из Ганы хотят станцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо

Популярный в сети мем с «гробовщиками» из Ганы заключается в том, что когда кто-то терпит неудачу, его изображение прикрепляют к ролику с похоронами.
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Спорт

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Наука

Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи

Для начала были подвергнуты карбонизации пророщенные зерна ячменя, а затем клетки сравнивались из Египта и Израиля, на территории которых были найдены древнейшие пивоварни.
ToDay News Ufa 08 мая в 11:41
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Общество

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Климкин отказал России в праве отмечать день Победы

Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ вчера в 15:04
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Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Здоровье

Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают иммуноответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
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Инфантино грозит тюремный срок из-за исчезающего спрея

Если иск против Инфантино и ФИФА будет удовлетворен в полной мере, то главе организации грозит от одного до четырех лет тюрьмы, а размер компенсации составит 100 миллионов евро.
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Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками

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«Музыка мира»: уникальный проект объединил более сотни музыкантов

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