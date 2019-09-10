РПЛ

Нева СпортНева СпортРФС не может определить дату матча «Зенита» и «Локомотива»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сложностях в составлении календаря для «Зенита» и «Локомотива», которые участвуют в Лиге чемпионов. По словам Дюкова, даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует.
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Дюков о матче «Зенита» и «Локомотива»: «Все идет к тому, что клубы сыграют в назначенные даты»

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Дюков: «Все идет к тому, что матч „Локомотив“ — „Зенит“ состоится 28 сентября»

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Александр Дюков ответил Семину касательно матча «Локомотива» с «Зенитом»

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Нева Спорт05:43
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
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Политика

Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

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Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
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Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
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Надежда Савченко стала официально безработной

Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
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Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения

На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
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Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака

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СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
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Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
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Нападающий «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

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Кинокомпания Paramount Pictures снимает ремейк «Без лица»

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Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне.
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В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
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Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

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