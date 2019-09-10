Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сложностях в составлении календаря для «Зенита» и «Локомотива», которые участвуют в Лиге чемпионов. По словам Дюкова, даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует.

РФС не может определить дату матча «Зенита» и «Локомотива»

Спорт день за днем

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