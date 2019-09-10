РПЛ
Нева СпортРФС не может определить дату матча «Зенита» и «Локомотива»
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сложностях в составлении календаря для «Зенита» и «Локомотива», которые участвуют в Лиге чемпионов. По словам Дюкова, даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия
В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым
42-летний сын жительницы Кронштадта пропал 8 марта. Сказал, что ему нужно подумать о смысле жизни и ушел из дома.
Московский Комсомолец 03:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года.
Кубанские новости 00:24
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Политика
Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.
Известия 06:13
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Экономика
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Спорт
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России
Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
RT на русском 03:38
Гаджеты
Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление
Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.
Megaobzor.com 03:33
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Здоровье
Онлайн-реестр прививок создан в Москве
Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.
Вечерняя Москва 03:33
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Экономика
В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии
По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Кино
Пирс Броснан призвал отдать роль Бонда женщине
Рамблер 01:51
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
На Сахалине разбился офицер ГИБДД, выпав из окна четвёртого этажа
Как сообщается, инцидент произошёл по улице Сахалинской, 46в. Мужчина выпал из окна четвёртого этажа и разбился.
Discover24 02:51
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06