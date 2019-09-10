РПЛ

Нева СпортНева СпортРФС не может определить дату матча «Зенита» и «Локомотива»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сложностях в составлении календаря для «Зенита» и «Локомотива», которые участвуют в Лиге чемпионов. По словам Дюкова, даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дюков: «Все идет к тому, что матч „Локомотив“ — „Зенит“ состоится 28 сентября»

Sport24.ru04:47

Дюков о матче «Зенита» и «Локомотива»: «Все идет к тому, что клубы сыграют в назначенные даты»

Спорт-Экспресс04:51

Дюков ответил, почему РПЛ поздно опубликовала календарь

Чемпионат05:24

Александр Дюков: «Между „Локомотивом“ и „Зенитом“ нет договоренности»

Матч ТВ05:17

Александр Дюков: «Между „Локомотивом“ и „Зенитом“ нет договоренности»

Sportbox.RU05:17

Александр Дюков ответил Семину касательно матча «Локомотива» с «Зенитом»

Спорт день за днем05:51

РФС не может определить дату матча «Зенита» и «Локомотива»

Нева Спорт05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия

В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым

42-летний сын жительницы Кронштадта пропал 8 марта. Сказал, что ему нужно подумать о смысле жизни и ушел из дома.
Московский Комсомолец 03:35
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Экономика

В России почти на четверть подорожали авиабилеты

Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года.
Кубанские новости 00:24
Технологии

Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию

Военное обозрение 03:15
Политика

Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.
Известия 06:13
Армия и оружие

Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая

В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Армия и оружие

Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты

SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Экономика

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Спорт

Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
RT на русском 03:38
Гаджеты

Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление

Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала.
Megaobzor.com 03:33
Политика

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Здоровье

Онлайн-реестр прививок создан в Москве

Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.
Вечерняя Москва 03:33
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Экономика

В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Политика

Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Общество

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Армия и оружие

К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок

Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Кино

Пирс Броснан призвал отдать роль Бонда женщине

Рамблер 01:51
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия

На Сахалине разбился офицер ГИБДД, выпав из окна четвёртого этажа

Как сообщается, инцидент произошёл по улице Сахалинской, 46в. Мужчина выпал из окна четвёртого этажа и разбился.
Discover24 02:51
Авто

Mitsubishi Pajero заменят новой моделью

На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное