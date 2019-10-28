Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет организации по этике не сможет наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за его высказывания о руководстве «Ротора».

РФС не накажет Слуцкого за критику руководства «Ротора»

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".

Политика Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Политика Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Футбол Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину» Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Политика Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Армия и оружие Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

Космос Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.

Происшествия Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.

Общество На Смоленщине сохраняется высокий уровень безработицы Смоленская область в рейтинг регионов по уровню безработицы находится на 52-м месте (из 85) – уровень безработицы 4,9%. Напомним, по данным Росстата, в мае-июле в Смоленске и Смоленской области был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ЦФО.

Политика Украина решила, как будет обходиться без российского газа Напомним, 28 октября в Брюсселе начали второй раунд трехсторонних переговоров, касающихся поставки российского газа Украине и транзит в Европу.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание в отелях Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.

Происшествия В Подмосковье арестовали студента, планировавшего убить однокурсников Зарайский районный суд в Московской области арестовал до конца декабря студента техникума Бориса Банина, которого следствие подозревает в подготовке убийства однокурсников и преподавателя.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.