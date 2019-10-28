Футбол
РБКРФС не накажет Слуцкого за критику руководства «Ротора»
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет организации по этике не сможет наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за его высказывания о руководстве «Ротора».
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Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 15:59
Футбол
Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть
Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн.
Чемпионат 03:41
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва 14:40
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Футбол
Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Нева Спорт 15:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Российская газета 07:57
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погиб ополченец
Российская газета 15:35
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
RT на русском 15:45
Происшествия
Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии
Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.
Челябинск Сегодня 10:28
Общество
На Смоленщине сохраняется высокий уровень безработицы
Смоленская область в рейтинг регионов по уровню безработицы находится на 52-м месте (из 85) – уровень безработицы 4,9%. Напомним, по данным Росстата, в мае-июле в Смоленске и Смоленской области был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ЦФО.
Smolnarod.ru 04:02
Политика
Украина решила, как будет обходиться без российского газа
Напомним, 28 октября в Брюсселе начали второй раунд трехсторонних переговоров, касающихся поставки российского газа Украине и транзит в Европу.
Gorodovoy.spb.ru 12:55
Музыка
Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград»
Sputnik Таджикистан 05:25
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
В Подмосковье арестовали студента, планировавшего убить однокурсников
Зарайский районный суд в Московской области арестовал до конца декабря студента техникума Бориса Банина, которого следствие подозревает в подготовке убийства однокурсников и преподавателя.
Интерфакс 06:14
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
Научная Россия вчера в 09:11
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Здоровье
Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию
Противосудорожный препарат "Фризиум", пока официально не зарегистрированный в нашей стране, уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов.
Вести.Ru 14:59
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Украина.ру 10:30