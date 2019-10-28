Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет организации по этике не сможет наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за его высказывания о руководстве «Ротора».

РФС не накажет Слуцкого за критику руководства «Ротора»

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