Футбол
РБКРФС не накажет Слуцкого за критику руководства «Ротора»
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет организации по этике не сможет наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за его высказывания о руководстве «Ротора».
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Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
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Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
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Как говорит глава Евросовета Дональд Туск, Европейский Союз (ЕС) в составе 27 стран согласился отложить выход Великобритании из состава организации (Brexit) до 31 января следующего года.
Новые Известия 05:50
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Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
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Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
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Адвокат Голунова подал жалобу в суд на бездействие следователя
Адвокат журналиста Ивана Голунова подал жалобу в суд на следователя СК РФ за нарушение прав и бездействие по делу о преступлении в отношении корреспондента сотрудниками полиции.
Профиль 10:18
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Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
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Авто
FAW привезет в Россию две новинки
Китайская компания FAW объявила о расширении модельного ряда на российском рынке за счет двух новых моделей: седана и некого «совершенно нового» кроссовера.
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Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
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В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
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У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
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Скончался художник Николай Касаткин
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Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
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Футбол
Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
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Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
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Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
РБК вчера в 22:45
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«Белые каски» помогли США запустить фейк об «убийстве» аль-Багдади
Радиоведущий провел параллель между недавним финансовым вливанием Соединенных Штатов в псевдогуманитарную организацию в размере 4,5 млн долларов и пришел к выводу, что сирийский пропагандист отрабатывает деньги Вашингтона.
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