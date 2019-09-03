РПЛ

Газета.RuГазета.RuРоссийские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС

Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прядкин: «Обсуждение судейства не было похоже на боксерский ринг»

Sport24.ru08:39

Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову

Чемпионат09:15

СМИ: РФС не будет увольнять Егорова, несмотря на критику клубов РПЛ

Матч ТВ09:51

СМИ: РФС не будет увольнять Егорова, несмотря на критику клубов РПЛ

Sportbox.RU09:51

Сергей Прядкин: Некоторые клубы не доверяют Егорову и не видят при нем перспективы

Советский спорт10:27

Клубы недовольны Егоровым. Но он не уйдет, пока не подберут замену

Спорт-Экспресс11:00

Прядкин: у всех 16 клубов РПЛ есть определенные вопросы по судейству

РИА Новостивчера в 09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Общество

В Москве трансгендер женился в СИЗО

Газета.Ru 10:47
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Гаджеты

Nokia представила новую версию беспроводных наушников True Wireless

UfaTime.ru 10:12
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Наука

Белые сипухи обездвиживают добычу при помощи лунного света

МедиаПоток 10:15
Политика

В Совфеде оценили слова Джонсона о Второй мировой войне

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес

У Анастасии Решетовой и Тимати появилась девочка

Сразу по приезду, Анастасия поделилась радостной новостью, у них в семье случилось пополнение.
Paparazzi.ru вчера в 16:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Здоровье

Врачи в США заявили об эпидемии болезней из-за вейпов

Более 210 человек в США заболели неопределенной болезнью, связанной с курением вейпов. Ситуацию уже назвали эпидемией.
РЕН ТВ 11:02
Здоровье

Британский подросток ослеп от фаст-фуда

Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Гаджеты

Honor готовит новый смартфон с тройной камерой

На сайте китайского регулятора TENAA появился новый смартфон среднего уровня от Honor.
UfaTime.ru 10:52
Общество

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Интерфакс 10:20
Политика

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Газета.Ru 03:26
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Происшествия

Найдены пилоты разбившегося Су-25

BFM.ru 10:18
Происшествия

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Здоровье

Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках

Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Происшествия

В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

Российская газета 08:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Религия

«Русский экзархат» в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Интерфакс 09:27
Политика

Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Театры

Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

News.ru 04:42
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное