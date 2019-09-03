РПЛ
Газета.RuРоссийские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.
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