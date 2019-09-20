с чего всё началось

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России. Об этом сообщил в инстаграме главный тренер команды Сергей Семак.

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

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