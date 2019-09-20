Футбол
ДождьРФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России. Об этом сообщил в инстаграме главный тренер команды Сергей Семак.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ruвчера в 10:07
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Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Гаджеты
Флагман Oppo Reno Ace засветился на TENAA
Актуальные Новости 02:17
Авто
Renault Duster получил коллекционное издание
Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.
Car.ru вчера в 23:35
Происшествия
Число задержанных на акциях в Париже выросло до 120 человек
В столице Франции на прошедших в субботу акциях были задержаны 120 человек, передает BFM TV.
Коммерсантъ 18:44
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Наука
В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.
Профиль 15:40
Наука
Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев
Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Общество
Польские магазины обязали раздавать бедным непроданные продукты
Сейм Польши утвердил закон, согласно которому местные магазины должны бесплатно раздавать непроданные продукты питания малоимущим слоям населения, пишет Rzeczpospolita.
Ruposters.ru 10:49
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Политика
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
РИА Новости 17:07
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина
По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
Дни24 09:33
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Происшествия
В Гонконге задержали 13-летнего ребенка в связи с поджогом флага
Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.
REGNUM 19:54
Единоборства
Родригес и Стивенс показали одинаковый вес, Аскаров тяжелее Морено
В канун боя Аскаров показал на весах 56,6 кг, в то время как Морено потянул на 56,2 кг.
Чемпионат вчера в 10:56
Автоспорт
Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт 10:39
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru 18:07
Общество
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Армия и оружие
Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины
Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 00:50