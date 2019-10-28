Футбол
Bethub.orgРФС не сможет наказать Слуцкого за оскорбление руководства «Ротора»
Комитет по этике РФС, с которым у Леонида Слуцкого уже был конфликт из-за шуток в адрес российских судей, не в силах наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
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Здоровье
В Калининградской области на медоборудование потратят свыше 86 млн рублей
На приобретение нового медицинского оборудования в 2019 году из федерального и регионального бюджетов в Калининградской области суммарно будет потрачено свыше 86,2 млн рублей, сообщила сегодня, 28 октября, пресс-служба регионального правительства.
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Политика
В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, сколько ей нужно денег в месяц для жизни
Регина Тодоренко рассказала, что для комфортной жизни ей необходимо около пяти миллионов рублей в месяц.
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
Общество
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
Общество
В Польше объявили о задержании российского шпиона
Варшава объявила о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Кино
Рецензия на фильм «Терминатор: Темные судьбы». He`s Back!
Что касается старой гвардии, то Миллер сумел найти способ задействовать Линду Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера без изнасилования созданных ими в прошлом образов.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.