Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руРФС не стал регистрировать Александра Кокорина

Решение РФС объясняет невозможностью фактического и юридического присутствия игрока в клубе до момента окончания срока подачи комплекта документов (16 сентября 2019 года). Таким образом, Александр Кокорин вернется на поле не раньше зимы.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
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