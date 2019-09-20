с чего всё началось

Решение РФС объясняет невозможностью фактического и юридического присутствия игрока в клубе до момента окончания срока подачи комплекта документов (16 сентября 2019 года). Таким образом, Александр Кокорин вернется на поле не раньше зимы.

РФС не стал регистрировать Александра Кокорина

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