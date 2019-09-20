Футбол
Все про Спорт руРФС не стал регистрировать Александра Кокорина
Решение РФС объясняет невозможностью фактического и юридического присутствия игрока в клубе до момента окончания срока подачи комплекта документов (16 сентября 2019 года). Таким образом, Александр Кокорин вернется на поле не раньше зимы.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ruвчера в 10:07
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Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru 17:23
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Футбол
Дюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
RT на русском 19 сентября в 09:31
Хоккей
Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»
На 29-й минуте шайбу в ворота соперника забросил россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.
Чемпионат 21:04
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК 17:28
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика
Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем
Президент Колумбии Иван Дуке призвал покончить со строем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с лидером Югославии, первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем.
ТАСС 19:34
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Наука
Физики научились охлаждать отрицательные ионы
Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
N+1 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию
Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию.
Газета.Ru 20:44
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в ходе пресс-конференции, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.
RT на русском вчера в 19:12
Политика
Байден поддержал расследование США о разговоре Трампа с Зеленским
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что американский Конгресс должен довести до конца расследование по факту содержания телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 16:49
Гаджеты
Huawei представил смартфоны без приложений Google
Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».
Мой Брянск 19 сентября в 23:37
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета
Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Авто
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 19 сентября в 05:08
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Происшествия
Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами
Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщает CNN Turk, в нем находились 16 человек.
РБК 12:22
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Происшествия
При землетрясении в Албании ранены более 40 человек
В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Армия и оружие
СМИ: хуситы предупредили о подготовке Ираном новых атак в Саудовской Аравии
Иран готовится осуществить новые атаки по объектам в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
Московский Комсомолец 21:28