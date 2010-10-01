РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.

Общество В Крыму владелец зоопарка планирует умертвить 30 медведей Бизнесмен и владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков высказался о своем намерении сократить содержащихся в учреждениях бурых медведей с 40 до 10-12 особей, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).

Здоровье День белых лепестков отметили в Перинатальном центре Сегодня выпускники отделения интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей пришли в гости со своими родителями к докторам.

Авто Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России Кроссовер CR-V, который вскоре станет единственной моделью Honda на российском рынке, лишится версии с 2,0-литровым двигателем, сохранив только топовую модификацию американской сборки с 2,4-литровым силовым агрегатом.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Футбол Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».