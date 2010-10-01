Футбол
КоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
Агентство Москвавчера в 04:27
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СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
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Здоровье
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Сегодня выпускники отделения интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей пришли в гости со своими родителями к докторам.
Авто
Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Футбол
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Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
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Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
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