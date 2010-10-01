Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

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Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

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В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

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Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой

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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

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В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 02:15
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Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания

Нейрохирурги Педиатрического университета спасли шестимесячного малыша из Челябинска с редкой болезнью под названием мойя-мойя.
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Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru вчера в 03:26
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Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 14:15
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует умертвить 30 медведей

Бизнесмен и владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков высказался о своем намерении сократить содержащихся в учреждениях бурых медведей с 40 до 10-12 особей, сообщает «Интерфакс».
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Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец 08:26
Политика

Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Футбол

Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

RT на русском 14:23
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Игры

BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят

Cyber.sports.ru 14:12
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 11:14
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Общество

СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами

Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).
Международный антикоррупционный портал вчера в 02:32
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Футбол

Гризманн: «Знал, что в „Барселоне“ мне будет нелегко»

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 14:25
Здоровье

День белых лепестков отметили в Перинатальном центре

Сегодня выпускники отделения интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей пришли в гости со своими родителями к докторам.
ГТРК Тамбов 07:17
Авто

Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России

Кроссовер CR-V, который вскоре станет единственной моделью Honda на российском рынке, лишится версии с 2,0-литровым двигателем, сохранив только топовую модификацию американской сборки с 2,4-литровым силовым агрегатом.
Автоновости дня 08:49
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Политика

Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
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Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
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Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

REGNUM вчера в 20:56
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru вчера в 12:09
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия вчера в 20:34
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