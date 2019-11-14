Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионатвчера в 11:00

"Руки вверх!" В Adidas ответили на критику формы сборной России

РИА Новостивчера в 09:41

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 02:15

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъвчера в 06:05

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москвавчера в 04:27

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ruвчера в 03:00

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ruвчера в 09:00
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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

РБК 13 ноября в 14:51
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Происшествия

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС вчера в 01:32
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия вчера в 16:27
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
РБК вчера в 23:59
Хоккей

Россия по буллитам проиграла Молодежную Суперсерию против Канады

Нева Спорт 00:20
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Интернет

Портал госуслуг начал принимать мобильные платежи через Google Pay

В Минкомсвязи РФ сообщили, что мобильное приложение «Госуслуги» теперь будет принимать платежи, в том числе, и через сервис Google Pay.
Полит.ру 00:39
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда 13 ноября в 11:41
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия вчера в 18:01
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Кино

Опубликован трейлер «Спанча Боба: в бегах» с Киану Ривзом

Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Единоборства

Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU вчера в 16:27
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