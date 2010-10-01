Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат14 ноября в 11:00

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ru14 ноября в 09:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс14 ноября в 02:15

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ14 ноября в 06:05

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва14 ноября в 04:27

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru14 ноября в 03:00

В Adidas объяснили перевернутый флаг на форме сборной России по футболу

Дождь14 ноября в 06:59
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Авто

Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Тарантас Ньюс вчера в 06:34
Спорт

Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
РИА Новости вчера в 09:53
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 07 ноября в 19:01
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
ProstoProSport вчера в 23:36
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
REGNUM вчера в 06:52
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Экономика

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Происшествия

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Life.ru вчера в 23:18
Культура

Дмитрий Медведев едет в Петербург на культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.
Петербургский формат вчера в 01:52
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
РБК вчера в 16:36
Общество

США отказали в визе участнице конкурса «Мисс Вселенная» с Украины

США отказались выдавать визу украинке Анастасии Субботе, которая выиграла отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине («Мисс Украина Вселенная — 2019») и должна была поехать на финал в Атланту.
РБК вчера в 10:06
Политика

Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса

Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Утро.ru вчера в 08:47
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Мэр Венеции оценил ущерб от наводнения в миллиард евро

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро рассказал, что ущерб от наводнения оценивается в миллиард евро. Слова градоначальника передают РИА Новости.
Новая газета вчера в 07:49
Экономика

Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам

В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат.
Дни.ру вчера в 04:39
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° 14 ноября в 14:47
Наука

Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой.
РИА Новости вчера в 10:56
Технологии

Google запустила бесплатного «убийцу» SMS-сообщений

Американская компания Google разработала альтернативу обычных SMS-сообщений.
iReactor вчера в 19:19
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК 13 ноября в 14:56
Общество

В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым

Росбалт 13 ноября в 04:28
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Телеканал 360° вчера в 18:28
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