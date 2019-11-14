Футбол
КоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Футбол
Гвардиола написал письмо каждому из 114 фанатов «Ман Сити», посетивших матч ЛЧ против «Шахтера» в Харькове
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса
Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметивший, что это является очень важным обстоятельством.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Теннис
Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира АТР в Лондоне. Швейцарец победил в двух партиях.
Авто
Представлена официально новая Skoda Octavia
Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Армия и оружие
Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке
Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Футбол
Англия — Черногория 7:0
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Транспорт
В Питере подорожает проезд в общественном транспорте
Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Политика
Путин назвал девиз саммита БРИКС в Санкт-Петербурге
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.