Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат11:00

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ru09:00

Adidas объяснил расположение цветов российского флага на форме сборной РФ

Телеканал 360°04:46

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ06:05

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва04:27

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru03:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс02:15
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

RT на русском 13:54
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

РБК вчера в 09:37
Футбол

Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»

Кубанские новости 11:12
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей

С ноября 2019 г. АвтоВАЗ изменил подход к финальным тестам новых автомобилей, а также к проверке их качества.
AutoNews 12:06
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Газета.Ru 11:36
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57
Баскетбол

«Химки» обыграли «Милан» в Евролиге

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка.
Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия

В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:17
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru 13:36
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Технологии

Brave: первый полностью приватный браузер

Первый в мире полностью приватный браузер под названием Brave выпустил свой стабильный релиз 1.0.
TelecomDaily 05:48
Авто

Представили новый седан Audi S8

Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
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Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Политика

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

REGNUM 06:43
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
РИА Новости 11:34
Происшествия

Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста

Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Первое антикоррупционное СМИ 10:46
Футбол

Месси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку

Капитан "Барселоны" Лионель Месси всего раз в карьере попросил футболку у игрока из команды соперников.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
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