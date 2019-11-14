Футбол

Инфо24Инфо24РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС). Ее презентация состоялась на прошлой неделе.
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