Футбол
Инфо24РФС отверг новую форму сборной России от Adidas
Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС). Ее презентация состоялась на прошлой неделе.
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Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром вблизи города Кобани, где ранее располагалась база США.
Общество
Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT
Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете
Сотрудникам ФСБ удалось задержать семерых сотрудников этого подпольного интернет-магазина, которые также являлись курьерами.
Происшествия
В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские
Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Политика
Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе
Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Шоу-бизнес
Стала известна судьба принявшей ислам экс-солистки «Фабрики»
Девушка решила посвятить себя семье, она приняла ислам, вышла замуж и родила дочь.
Общество
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае
В селе Санниково Алтайского края вернут горячее водоснабжение после жалобы местной жительницы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает телеканал "360".
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Политика
Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая
Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.