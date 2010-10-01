Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат11:00

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru03:00

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ06:05

Adidas объяснил расположение цветов российского флага на форме сборной РФ

Телеканал 360°04:46

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва04:27

Adidas объяснил решение перевернуть российский флаг на новой форме сборной России

Невские Новости06:25

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс02:15
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Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупнейший в России интернет-магазин наркотиков

Московский Комсомолец вчера в 02:26
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк вчера в 06:22
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 01:41
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Общество

Путин подписал закон о сокращенном трудовом дне для женщин в селе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сокращенного рабочего дня для работниц в сельской местности.
РЕН ТВ 12 ноября в 15:15
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Экономика

Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.
News.ru вчера в 15:15
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.
Чемпионат 20:20
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Авто

Фургон Volkswagen T5 с двигателем от Porsche 911 продают в Германии

На портале Mobile.de в Германии продаётся Volkswagen Transporter T5, который способен разгоняться до скорости более 300 км/час.
Тарантас Ньюс 02:48
Происшествия

В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

RT на русском 05:15
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Экономика

Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»

Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.
РБК 16:20
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Общество

Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

ТАСС 15:00
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Армия и оружие

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

РИА Новости 18:41
Кино

Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»

Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM вчера в 12:36
Авто

Kia показала первые фото новой Optima

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового поколения модели K5, известной в России под именем Optima.
Движок 12 ноября в 06:07
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

Российская газета 11:50
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Роспатент продемонстрировал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Накануне в базе Роспатента появились новые документы, касающиеся "Русского Прадо" от УАЗ, выпуск которого намечен на 2020 год.
Новые автомобили 11:01
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Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.
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