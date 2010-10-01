Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

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Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ruвчера в 09:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

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Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой

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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

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В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ruвчера в 03:00

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъвчера в 06:05
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В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения 08:33
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
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Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
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Очередь за кроссовером Hyundai Venue растянулась на четыре месяца

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Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

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Футбол

Дмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат».
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Проезд в Петербурге подорожает на 10 рублей

С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге тариф на разовый проезд в наземном транспорте возрастет с 40 до 50 рублей, а в метро — с 45 до 55 рублей.
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Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 в пользу Patriot

Ранее президент заявлял, что готов рассмотреть предложения от Вашингтона Президент Турции исключил отказ Анкары от российских С-400 взамен на американские системы Patriot.
Деловое.ТВ 05:25
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С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
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Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

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При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

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Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
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Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
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