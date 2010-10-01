РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.

Армия и оружие Американские танкисты испытали Т-80 Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».

Происшествия Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Экономика ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Политика Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Экономика РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.

Политика Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.

Политика Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.