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КоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
Агентство Москва14 ноября в 04:27
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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