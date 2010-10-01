Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат14 ноября в 11:00

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru14 ноября в 03:00

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ14 ноября в 06:05

Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой

РБК14 ноября в 03:50

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва14 ноября в 04:27

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ru14 ноября в 09:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс14 ноября в 02:15
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Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 14 ноября в 01:46
Армия и оружие

Американские танкисты испытали Т-80

Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.
РИА Новости 02:22
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Политика

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря текущего года.
Москва 24 вчера в 10:59
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

РЕН ТВ вчера в 14:36
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Tvoe-avto.com 14 ноября в 07:35
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
РИА Новости вчера в 22:26
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Общество

Украина прекратила подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР

REGNUM 02:14
Футбол

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Ореанда-Новости вчера в 14:36
Политика

Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
РБК 01:34
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Политика

В Австрии военного кинолога загрызли овчарки

Известия вчера в 23:53
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
RT на русском 01:50
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Кино

Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

РЕН ТВ вчера в 17:23
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