Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
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