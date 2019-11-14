Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат11:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс02:15

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ru09:00

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ06:05

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва04:27

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru03:00

"Руки вверх!" В Adidas ответили на критику формы сборной России

РИА Новости09:41
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Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия

Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек

Один человек погиб при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщает ФАН.
Политика Сегодня вчера в 21:56
Здоровье

Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты работы по внедрению профилактических осмотров, однако назвал их недостаточными, сообщает «МИР 24».
МИР 24 07:39
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 05:48
Спорт

Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Матч ТВ 11:16
Шоу-бизнес

Собчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Происшествия

В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку

BFM.ru 04:10
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 03:20
Происшествия

В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек

Накануне в Забайкальском крае произошла еще одна крупная авария — на трассе Агинск — Дульдурга столкнулись Nissan и Toyota, погибли четыре человека.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

BFM.ru 12:17
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Политика

В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года

Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
REGNUM 18:04
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва 04:33
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
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Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

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Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов

Газета DAILY 12 ноября в 13:39
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

РИА Новости 15:40
Кино

Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря

5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
ГТРК Тверь 07:05
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Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU 16:27
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
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