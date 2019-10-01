РПЛ
Нева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
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Реакция гендиректора «Локомотива» на решение РФС: Почему нужно проводить беседу со Смоловым?
Спорт день за днем09:38
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК вчера в 05:28
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Единоборства
Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru 12:13
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС вчера в 03:33
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Политика
Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым.
Утро.ru 07:47
Общество
Гороскоп на 1 октября: неплохой день, но бывало и лучше
Звезды предвещают неплохой день, однако бывало и лучше – будьте осторожны.
9111.ru вчера в 09:41
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 17:12
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Музыка
Лазарев назвал причины конфликта с Топаловым
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он пел в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
Культуромания 01:08
Общество
Дима Билан в Самаре снова опозорился
Bimru.ru вчера в 01:36
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
Владимир Путин прилетел в Ереван
Российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также проведет отдельные переговоры с главой Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Вести.Ru 05:50
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Энергетика
Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России
Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 вчера в 08:34