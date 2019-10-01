РПЛ

Нева СпортНева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение

Чемпионат13:38

Кикнадзе — о критике Смоловым судейства: «У игрока есть свое мнение. Он его высказал»

Sport24.ru10:51

В РФС отреагировали на высказывания Смолова в перерыве матча с «Зенитом»

Sportbox.RU08:33

Реакция гендиректора «Локомотива» на решение РФС: Почему нужно проводить беседу со Смоловым?

Спорт день за днем09:38

В РФС дали оценку словам Смолова, сказанным в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»

RT на русском08:49

В РФС отреагировали на высказывания Смолова в перерыве матча с «Зенитом»

Матч ТВ08:33

РФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился

Нева Спорт10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Музыка

Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»

РЕН ТВ 04:49
Общество

Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM 16:38
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК вчера в 05:28
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия 16:56
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском 16:53
Единоборства

Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru 12:13
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС вчера в 03:33
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Политика

Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым.
Утро.ru 07:47
Общество

Гороскоп на 1 октября: неплохой день, но бывало и лучше

Звезды предвещают неплохой день, однако бывало и лучше – будьте осторожны.
9111.ru вчера в 09:41
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

ИА REX 05:00
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Культура

В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 17:12
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Музыка

Лазарев назвал причины конфликта с Топаловым

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он пел в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
Культуромания 01:08
Общество

Дима Билан в Самаре снова опозорился

Bimru.ru вчера в 01:36
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика

Владимир Путин прилетел в Ереван

Российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также проведет отдельные переговоры с главой Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Вести.Ru 05:50
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия 17:47
Энергетика

Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России

Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 вчера в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное